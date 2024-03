War Thunder: Ungarische Luftstreitkräfte im neuen Update

Autor:, in / War Thunder

Gaijin Entertainment kündigt an, dass das Online-Fahrzeugkampfspiel War Thunder im März ein neues großes Update, Alpha Strike, erhalten wird.

Es wird den Ast der ungarischen Flugzeuge im italienischen Forschungsbaum hinzufügen und Dutzende anderer neuer Fahrzeuge bringen, darunter den französischen Vierlings-Flakpanzer VTT DCA, den britischen Mehrzweckhubschrauber Wessex HU.5, das japanische Schlachtschiff Mutsu und den Radpanzer Centauro RGO, der von der Leibgarde des Sultans von Oman eingesetzt wird.

Die ungarische Luftwaffe war während des Zweiten Weltkriegs hauptsächlich mit deutscher Ausrüstung ausgestattet und verwendete nach 1945 dann sowjetische Flugzeuge, was sich auch in der Zusammensetzung des ungarischen Teilforschungsbaums in War Thunder widerspiegelt.

Das Top-Flugzeug ist aber das schwedische Mehrzweckkampfflugzeug JAS39C, das in den frühen 2000er-Jahren in Dienst gestellt wurde.

Der VTT DCA ist ein Flakpanzer mit vier 12,7-mm-MGs auf einer leichten, gepanzerten Kettenfahrzeugplattform, der auch direkt in Fahrtrichtung feuern kann.

Ein solches Fahrzeug kann nicht nur Flugzeuge, sondern auch leichte Panzer und gepanzerte Fahrzeuge bekämpfen und bei „schwereren“ Zielen zumindest eine Kette ziehen oder das Geschütz beschädigen.

Der Wessex HU.5 ist einer der berühmtesten Hubschrauber des Vereinigten Königreichs.

Er war mehr als 42 Jahre lang im Einsatz und war an amphibischen und Anti-U-Boot-Einsätzen beteiligt, wurde bei Rettungseinsätzen verwendet, diente als „Vogel“ für Spezialeinheiten und beförderte sogar die Mitglieder des britischen Königshauses.

Es handelt sich um ein großes Flugzeug, das ein ganzes Arsenal an Waffen mit in den Kampf nehmen kann, darunter zwei AS.11- und AS.12-Lenkflugkörper auf einmal.

