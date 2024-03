Final Fantasy XVI: Producer deutet mögliche Xbox-Version an

Autor:, in / Final Fantasy XVI

Aussagen von Final Fantasy XVI Producer Naoki Yoshida deuten eine mögliche Veröffentlichung für Xbox Series X|S an.

Für das aktuell noch exklusiv für PlayStation 5 erhältliche Rollenspiel Final Fantasy XVI stehen in nächster Zeit gleich zwei große Veröffentlichungen an. Nächsten Monat soll mit The Rising Tide die zweite Erweiterung erscheinen, anschließend soll die PC-Version veröffentlicht werden.

Neue Hoffnung auf eine Xbox-Version liefert jetzt Producer Naoki Yoshida. Im Interview mit Noisy Pixel erklärt er, der Weg von Final Fantasy XVI sei nach der PC-Veröffentlichung keineswegs abgeschlossen. Viel mehr sei dann die Zeit gekommen, über Veröffentlichungen auf anderen Plattformen nachzudenken:

„Es ist nicht vorbei in dem Sinne, dass wir die PC-Version haben. Sobald die PC-Version veröffentlicht ist, denken wir darüber nach, hoffentlich auch auf andere Plattformen zu gehen. Dabei geht es aber nicht wirklich um die Story, sondern eher darum, sie auf andere Plattformen zu bringen. Es herrscht also das Gefühl, dass das Projekt weiterläuft, und noch nicht das Gefühl, traurig zu sein und es verlassen zu müssen.“