Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist jetzt neu im Abo

Erst gestern wurde NBA 2K24 für Xbox One, Xbox Series X/S und via Cloud im Xbox Game Pass veröffentlicht. Heute steht mit SpongeBob schon das nächste Spiel für euch bereit.

Xbox Game Pass – März 2024

12. März 2024 – SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (Cloud, Konsole und PC)

Bei den Entfernungen im März gibt es auch eine Überraschung, denn das Rollenspiel Ni no Kuni Wrath of the White Witch wird am 15. März 2024 doch nicht entfernt, wie wir bereits berichtet haben. Von welchen Spielen ihr euch dennoch trennen müsst, erfahrt ihr in dieser Xbox Game Pass News.

NBA oder SpongeBob? Welches Spiel bekommt bei euch den Vortritt?