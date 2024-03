Xbox Game Pass: Rollenspiel wird überraschend nicht entfernt

Eigentlich sollte das Rollenspiel Ni no Kuni Wrath of the White Witch am 15. März 2024 aus dem Xbox Game Pass-Angebot entfernt werden. Wie jetzt aber angekündigt wurde, wird das Spiel weiterhin für Xbox Game Pass-Abonnenten verfügbar bleiben.

Anscheinend konnten sich Microsoft und Bandai Namco Entertainment doch noch auf eine kleine Verlängerung einigen und somit könnt ihr die Zeit nutzen, um Ni no Kuni Wrath of the White Witch auf der Xbox One oder der Xbox Series X/S im Abo zu spielen.

Somit werden am 15. März 2024 nur die folgenden zwei Spiele aus dem Xbox Game Pass fliegen:

Hardspace: Shipbreaker

Shredders