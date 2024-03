Gears of War: Schöpfer CliffyB will Multiplattform

Autor:, in / Gears of War

Was würde Gears of War-Schöpfer Cliff „CliffyB“ Bleszinski von einer Veröffentlichung von Gears auf der PlayStation 5 halten?

Cliff „CliffyB“ Bleszinski, Schöpfer von Gears of War hat im Interview mit GameRant verraten, er glaube, dass für das Franchise eine Multiplattformstrategie von Vorteil wäre.

Vor wenigen Wochen brodelte die Gerüchteküche, als Insider über eine Multiplattform-Strategie von Microsoft berichteten. Wilde Spekulationen über Starfield, Halo und auch Gears of War wurden geäußert. Die „Hypocrisy“ ging so weit, dass sich aufgrund dieser zahlreichen Gerüchte sogar bekannte Influencer von der Marke Xbox abgewendet haben.

Die Gerüchte stellten sich jedoch schlussendlich als maßlos überzogen heraus – ganze vier Titel umfasste die Strategie: Pentiment, Hi-Fi RUSH, Grounded und Sea of Thieves.

GameRant hatte noch vor der Auflösung des Rätsels die Gelegenheit, Cliff Bleszinski nach seiner Meinung zu fragen. Wenig überraschend sieht er den Vorteil darin, ein größeres Publikum zu erreichen, wenn weitere Plattformen erschlossen würden. Mehr Spieler, bedeuten mehr Geld!

Er sagte: “In den Worten von Ronald Reagan (ich zeige mein Alter), ‘Mr. Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer ein!’. Ich denke, das ist es, was Phil Spencer anstrebt. Er verfolgt das Netflix-Modell. Das begann mit dem Xbox Game Pass, und dann erkannten sie, ähnlich wie Netflix, dass sie auf jedem Gerät präsent sein müssen.” Bleszinski fügte hinzu: “Die Leute machen seit über einem Jahrzehnt Witze darüber, dass Gears of War auf PlayStation kommen könnte, und ich denke, je mehr, desto besser. Wenn die Leute eine PS5 besitzen und die Next-Gen-Gears-Spiele spielen und erleben können, bedeutet das mehr Gears of War-Tattoos.”

Gears of War ist ohne Zweifel eine Erfolgsgeschichte für Microsoft. Bereits vor zehn Jahren konnte die Marke die Schwelle von 1 Milliarde US-Dollar Einnahmen überschreiten und stellt einen Top-Titel im Xbox-Ökosystem dar, der von Fans große Unterstützung erfährt.

Während Fans sehnsüchtig auf eine echte Ankündigung zu Gears of War 6 warten, könnte eine Gears of War Collection großartig als Überbrückung dienen, oder was meint ihr und was ist eure Meinung? Sollte Microsoft die Exklusivität beibehalten oder seht ihr es wie CliffyB?