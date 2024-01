Gears of War: Gerücht: Remaster Collection wird intern getestet

Autor:, in / Gears of War

The Coalition testet angeblich intern die Gears of War Remaster Collection, die mit der Unreal 5 umgesetzt wurde.

Gerüchte um eine Gears of War Collection reichen bis Januar 2022 zurück. Anglich soll die Spielereihe der Xbox Game Studios eine ähnliche Behandlung bekommen, wie die Halo Master Chief Collection.

Bisher ist eine solche Sammlung aber nicht offiziell angekündigt worden.

Laut den neusten Gerüchten von Middleagegamegy ist die Sammlung aber noch aktuell. Wie er im The Infinite Podcast behauptet, wird die Gears of War Collection intern bei The Coalition bereits getestet und ein Build sei bereits in den Händen von internen Testern.

Dazu soll die Gears of War Collection auch mit der Unreal Engine 5 umgesetzt werden.