Gears of War: Spielreihe könnte ein Reboot vertragen meint CliffyB

Autor:, in / Gears of War

Cliff Bleszinski, Schöpfer der Gears of War-Reihe, sprach abermals über den Xbox-exklusiven Shooter. In einem Interview wurde er gefragt, ob er sich vorstellen könne, in Form eines Comics in die Welt zurückzukehren.

„CliffyB“ ist eher der Ansicht, dass Gears ein Reboot vertragen könnte. Dabei bot er sich erneut als Berater an. Xbox-Chef Phil Spencer habe ja seine Nummer.

Bleszinski sagte zur Idee eines Reboots: „Ich glaube, dass Gears einen kleinen Neustart braucht, so wie es bei God of War der Fall war, und ich habe immer gesagt: Phil Spencer hat meine Nummer, ich bin gerne bereit, ihn zu beraten. Gears wird mir immer sehr am Herzen liegen…“

Seid ihr auch der Ansicht, dass Gears einen Neustart vertragen könnte?