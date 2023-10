Asterix & Obelix: Slap Them All 2: Im Gameplay-Trailer klatscht kein Beifall

Es klatscht ordentlich im neuen Im Gameplay-Trailer zu Asterix & Obelix: Slap Them All 2 – jedoch kein Beifall!

Die berühmtesten Gallier Asterix und Obelix sind zurück und zeigen in einem neuen Trailer das ganze Ausmaß ihrer Kräfte und Fähigkeiten.

Mit dynamischen Animationen und atemberaubender Action verspricht Asterix & Obelix: Slap them All 2 sowohl Fans als auch Neueinsteigern ein intensives Spielerlebnis, das dem Geist der Serie treu bleibt.

Das Spiel wird für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC digital am 13. November 2023 und physisch am 30. November 2023 veröffentlicht.