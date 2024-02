Xbox Series X: Sogar Gears of War soll für PlayStation erscheinen

Turbulente Zeiten im Xbox-Lager! Wie die Gerüchte besagen, wird Microsoft eine neue Multiplattform-Strategie einschlagen und dabei auch alte Spielmarken auf die direkte Konkurrenzplattform befördern. Jetzt wurde auch bekannt, dass sogar Gears of War für PlayStation erscheinen soll.

Nachdem bereits viele Stimmen die neue Multiplattform-Strategie von Microsoft für die Xbox-Marke unterstreichen und somit bestätigen wollen, meldete sich auch Jeff Grubb zu Wort, der sagte, dass selbst Gears of War für die PlayStation veröffentlicht wird. Zumindest prüfe Microsoft derzeit im Hintergrund eine Veröffentlichung von Gears of War für PlayStation. Ob es so kommen wird, weiß natürlich (noch) niemand.

„Das andere, von dem ich gehört habe, dass es definitiv in Erwägung gezogen wird – was nicht bedeutet, dass es passiert, aber es ist im Gespräch – ist Gears of War“, sagte Grubb am Montag.

Um ein wenig mehr Licht ins Dunkle zu bringen, hat Phil Spencer sich nach dem verständlichen Aufschrei der Xbox-Fans zu Wort gemeldet und ein „Business-Update“ für Xbox in der kommenden Woche angekündigt. Ein exaktes Datum wurde aber nicht genannt.

Da Phil Spencer aber explizit „Business-Update“ erwähnt hat, scheint es so gut wie sicher, dass Microsoft mit der Marke Xbox künftig als Multiplattform-Publisher fungieren wird. Ob man jedoch weiterhin Xbox-Konsolen für die treuen Fans herstellen wird, bleibt abzuwarten.