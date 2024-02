Xbox Series X: Business-Update zu zukünftiger Strategie nächste Woche

Autor:, in / Xbox Series X

In den letzten Tagen und Wochen gab es zahlreiche Gerüchte und vermeintliche Leaks zu einer möglichen neuen Multiplattform-Strategie seitens Xbox.

Infolge der neuen Strategie sei es geplant, viele große Xbox-Marken wie Halo, Starfield, Sea of Thieves, Hi-Fi-Rush, Gears of War, Forza Horizon oder Forza Motorsport in Zukunft auch für Sonys PlayStation 5 zu veröffentlichen.

Was und wie viel an den ganzen Gerüchten dran ist, werden Xbox-Fans aller Voraussicht nach nächste Woche erfahren.

Wie Xbox-Chef Phil Spencer über X bekannt gibt, findet dann ein Business-Update-Event statt, bei dem weitere Details zur Zukunftsvision mitgeteilt werden:

„Wir hören euch zu und wir verstehen euch. Wir haben für nächste Woche ein Business-Update-Event geplant, bei dem wir euch gerne weitere Details über unsere Vision für die Zukunft von Xbox mitteilen möchten. Bleibt dran.“