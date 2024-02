Resident Evil: Gerüchte sprechen von fünf neuen Spielen

Autor:, in / Resident Evil

In den vergangenen Jahren tat sich im Hinblick auf Resident Evil sehr viel und noch mehr könnte folgen.

Die Hochzeiten von Resident Evil sind noch nicht vorbei, jedenfalls nicht, wenn sich bestätigt, was zuletzt durch den recht prominenten Leaker Dusk Golem aka AestheticGamer an die Öffentlichkeit gelangte. Bestätigen sich seine Informationen – und natürlich sollte man diese wie immer mit einer gehörigen Portion Vorsicht genießen – dann erwarten euch in den kommenden Jahren gleich fünf neue Resident Evil-Titel.

Diese Information postete er im Discord-Channel des Leakers The Snitch, wo er ferner schrieb, dass sich diese fünf Titel bereits alle und zugleich in der Entwicklung befinden.

Erst kürzlich will der Leaker ein großes Update zu einem dieser Titel erhalten haben und so erklärte Dusk Golem weiter, dass er sich massiv darauf freue, dieses Spiel allerdings nicht vor Ende 2026 oder Anfang 2027 erscheinen werde. Um was es sich bei diesem Update konkret handelte, teilte der Leaker nicht mit.

Jedoch scheint es sich bei einem der fünf Spiele, wie man es vermutlich auch erahnen würde, um Resident Evil 9 zu handeln. Resident Evil 9 ist verschiedenen Berichten zufolge scheinbar schon seit 2018 in der Entwicklung. Dabei soll es sich sowohl um das Resident Evil-Spiel mit der letzten Produktionszeit handeln, als auch um den Eintrag in die Reihe, für den am meisten Budget zur Verfügung gestellt wurde.

Vermutet wird außerdem, dass Capcom an einem oder mehreren Remakes bastelt, bedenkt man den bisherigen Erfolg der Neuauflagen. Allerdings sind solche Annahmen dann mangels offizieller Bestätigung doch eher theoretischer Natur.