Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist heute neu im Abo

Fast schon täglich füllt sich der Xbox Game Pass mit neuen Spielen. Jetzt ist mit Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes für Cloud, Konsole und PC ein weiterer Hit verfügbar.

Xbox Game Pass April 2024

23. April 2024 – Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Cloud, Konsole und PC)

