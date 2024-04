Embracer Group: Aufsplittung in drei Unternehmen

Autor:, in / Embracer Group

Nach monatelangen Umstrukturierungen steht bei der Embracer Group der nächste große Schritt an – die Gründung von drei separaten Unternehmen.

Die vergangenen Monate waren bei der Embracer Group von Umstrukturierungen, Kündigungen und Studioschließungen geprägt. Nun folgt das nächste mehr oder minder große Erdbeben. Die Embracer Group wird in drei Unternehmen aufgeteilt: die Asmodee Group, Coffee Stain and Friends und Middle-earth Enterprises and Friends.

Dadurch soll es den einzelnen Unternehmen wiederum möglich sein, sich besser auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren. In einem Statement macht die Embracer Group auch kein Geheimnis daraus, dass es darum geht, den Anteilsinhabern eine lukrative Perspektive zu bieten. Differenzierte und ausgeprägte Kapitalsgeschichten werden mit diesem Zug sowohl für bestehende als auch neue Anleger geschrieben.

Bei der Asmodee Group wird sich alles um Tabeltop-Spiele drehen, während sich Coffee Stain and Friends als diverse Gaming-Entität betrachtet, die sich Single-A- und Double-A-Premium-Titeln ebenso verschreibt wie Free-to-Play-Spielen für den PC, die Konsole und Mobilgeräte. Ziel von Coffee Stain and Friends ist es, möglichst viele wiederkehrende Einnahmen zu erzielen.

Middle-earth Enterprises and Friends wird derweil als kreatives Powerhouse für Triple-A-Titel betrachtet, die auf dem PC und für die Konsole erscheinen. Der Herr der Ringe, Tomb Raider und weitere große Namen sind hier zuhause.