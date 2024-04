Embracer Group: So schnell kein Kauf weiterer Studios

Autor:, in / Embracer Group

Die Umstrukturierungen bei der Embracer Group sind abgeschlossen, doch so schnell werden keine neuen Studios gekauft.

Wie über die gesamte Videospielebranche hinweg, so fielen auch bei den Studios der Embracer Group in den vergangenen Monaten zahlreiche Stellen weg. Über 1.300 Jobs wurden abgebaut, nahezu 30 Spiele eingestellt, viele Studios geschlossen. Inzwischen ist auch der Verkauf von Gearbox durch – 460 Millionen US-Dollar hat der Embracer Group dies eingebracht. Beheimatet ist das Borderlands-Studio nun bei Take-Two.

Die Umstrukturierungen innerhalb der Embracer Group, mit denen man Geld einsparen möchte, seien laut CEO Lars Wingefors nun abgeschlossen, doch in einer Investorenkonferenz danach gefragt, ob man darüber nachdenke, neue Studios zu kaufen, verneinte dieser. Laut Wingefors sei es schlichtweg zu früh, bereits wieder über Übernahmen und Fusionen nachzudenken.

Derzeit befinde man sich in der finalen Phase der Überlegungen, welche Richtung die Gruppe in der Zukunft einschlagen soll. Darauf wolle man sich nun konzentrieren, denn dies habe Priorität. Deshalb sei es am besten, zunächst die Profitabilität und den Cashflow zu erhöhen, indem man schlichtweg bessere Produkte und Spiele auf den Markt bringe.

Wie Wingefors ausführt, sei der Verkauf von Gearbox zudem der letzte gewesen. Mit diesem wolle man das Risiko als Unternehmen senken und zugleich profitabler werden.