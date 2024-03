Embracer Group: Saber Interactive sagt sich wohl los

Treffen diese Gerüchte zu, verlässt Saber Interactive die Embracer Group, was in Anbetracht der aktuellen Situation in der Branche durchaus interessant ist.

Bei der Embracer Group geht es – wie vielerorts in der Spielebranche – drunter und drüber. Studios werden geschlossen, Mitarbeitern wird gekündigt. Inmitten dieser Meldungen überrascht die Gerüchteküche mit der Information, dass sich Saber Interactive offenbar von der Embracer Group lossagen möchte.

Bei Saber Interactive handelt es sich um eines der größten Studios der Embracer Group und dieses möchte sich laut Jason Schreier von Bloomberg nun privat auf dem Markt behaupten. Am Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic werkelt man jedoch weiter; zunächst befand sich dieses bei Aspyr in der Entwicklung.

Wie Schreier betont, sei unklar, wie die Sache ausgehe und ob Saber Interactive die Embracer Group tatsächlich verlassen kann, doch sollte dem der Fall sein, besteht offenbar die Möglichkeit, das sich weitere Tochterunternehmen der Embracer Group Saber Interactive anschließen.