Embracer Group: CEO gesteht Fehler ein

Autor:, in / Embracer Group

Im Zuge der Umstrukturierung der Embracer Group wurden fast 1.400 Mitarbeiter entlassen, mehrere Studios verkauft oder komplett geschlossen sowie zahlreiche Projekte eingestellt.

Für die Zukunft ist eine Aufteilung in drei Unternehmen (Asmodee Group, Coffee Stain and Friends und Middle-earth Enterprises and Friends) mit verschiedenen Schwerpunkten geplant.

Das Vorgehen des Unternehmens brachte der Embracer Group sowie CEO Lars Wingefors einiges an Kritik ein. Dass vor allem die Kritik an seiner Person nicht unberechtigt gewesen sei, gesteht Wingefors jetzt gegenüber GamesIndustry.biz ein:

„Als Führungskraft und Eigentümer muss man manchmal die Schuld auf sich nehmen und demütig darüber reden, ob man Fehler gemacht hat und ob man etwas hätte anders machen können.“ „Ich bin mir sicher, dass ich viel Kritik verdiene, aber ich glaube nicht, dass mein Team oder mein Unternehmen die ganze Kritik verdient haben. Ich könnte einen großen Teil der Schuld auf mich nehmen. Aber letztlich muss ich an die Mission glauben, die wir uns gestellt haben, und die ist immer noch gültig, und wir ermöglichen das jetzt durch diese [neue] Struktur.“ „Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich das Vertrauen vieler oder aller meiner wichtigsten Unternehmer und CEOs habe, die sich der Gruppe angeschlossen haben. Es war schwierig, aber ich glaube, sie haben alle an die Mission von Embracer geglaubt. Sie haben auch verstanden, dass sich die Welt verändert hat und wir uns verändern müssen.“ „Es ist schmerzhaft. Wir können nicht alle Spiele machen, die wir vor drei Jahren machen wollten, aber wir müssen uns darauf einstellen. Wir werden immer noch Spiele machen, wir haben immer noch eine der größten, wenn nicht sogar die größte Spiele-Pipeline in der Branche. Und wir haben große Pläne für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte.“