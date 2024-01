Embracer Group: Black Forest Games entlässt Hälfte der Mitarbeiter

Auch im Jahr 2024 geht die Entlassungswelle innerhalb der Embracer Group munter weiter. Einem Bericht von Kotaku zufolge trifft es diesmal das deutsche Entwicklerstudio Black Forest Games, das ungefähr die Hälfte seiner zuletzt 110 Mitarbeiter entlassen muss.

Laut einer mit der Situation vertrauten Person sollen die Creative Directors sowie Manger des Entwicklerstudios kaum beziehungsweise gar nicht von den Entlassungen betroffen sein. Weitere Informationen sollen in der nächsten Woche bekannt gegeben werden.

Das in Offenburg ansässige Black Forest Games ging 2012 aus der Insolvenz von Spellbound Entertainment hervor und wurde 2017 mit samt seinem geistigen Eigentum (Giana Sisters, Helldorado, Rogue Stormers) von dem der Embracer Group angehörigen THQ Nordic übernommen.

In den letzten Jahren kümmerte sich das Entwicklerstudio um Remakes zu Destroy all Humans!. Derzeit arbeitet man an Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, das für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen soll.