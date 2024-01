Skull and Bones: Open Beta startet im Februar

Autor:, in / Skull and Bones

Ubisoft hat den Termin zur Skull and Bones Open Beta für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC bekannt gegeben.

Die Skull and Bones Open Beta findet vom 8. bis 11. Februar statt. Diesmal gibt es kein Zeitlimit.

Während ihr bereits die Rote Insel und die Küste Afrikas entdeckt habt, könnt ihr nun die offene See überqueren und Ostindien betreten.

Skull and Bones – Open Beta – Informationen

Zugang: offen für alle

Plattformen: PC (Ubisoft Connect & Epic Games Store), PS5, Xbox Serie X|S

Preload: 6. Februar 2024, 1AM (PT) / 6. Februar 2024, 10AM (CET) / 6. Februar 2024, 8PM (AET)

Start: 7. Februar 2024, 6PM (PT) / 8. Februar 2024, 3AM (MEZ) / 8. Februar 2024, 1PM (AET)

Ende: 11. Februar 2024, 3PM (PT) / 12. Februar 2024, 12AM (MEZ) / 12. Februar 2024, 10AM (AET)

Infamie-Kappe: Tier 6 Rang 1 | Brigand

Cross-Progression und Cross-Play möglich

Fortschritt wird beim Start übernommen

Sprache: (Enthält alle zum Start unterstützten Sprachen.) EN, AR, ES, JP, PT, TCH, SCH, DE, FR, KR, ES, IT, PL

Die offene Beta findet auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC statt. Wenn ihr über Ubisoft Connect oder den Epic Games Store spielt, könnt ihr die Open Beta direkt über euren Launcher im Bereich „Kostenlose Spiele“ aufrufen.

Falls ihr auf der Xbox Series X|S oder PS5 unterwegs seid, könnt ihr den Build für die Installation im Store finden, wenn ihr nach „Skull and Bones“ sucht. Wir werden euch den Download aber ebenfalls so früh wie möglich in einer weiteren News zur Verfügung stellen.

Auf alle Teilnehmer warten zusätzlich besondere Auszeichnungen:

Reach Tiers 2 Ship cosmetic:

Sir Reginald Grim Sail emblem Reach Tiers 4 Ship cosmetic:

Tarred Sail pattern Reach Tiers 6 Emote:

Sign language Use a medium ship Pet:

„Cookie“ The Lemur Participate in a World Event

(Merchant Convoy, Elite Captains) Weapon:

„Basilisk I“ Culverin

Die Skull and Bones Open Beta unterliegt keiner Geheimhaltungserklärung. Das bedeutet, dass ihr eure Segel- und Plünderungssitzungen so oft streamen könnt, wie ihr wollt! Außerdem könnt ihr via Twitch Drops ein neues Schiffstier, den Schneeleopard freischalten.