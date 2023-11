Star Wars: Knights of the Old Republic Remake: Spiel doch noch bei Saber in Entwicklung?

Saber Interactive soll trotz Gerüchten weiterhin an Star Wars: Knights of the Old Republic Remake arbeiten.

Die bisherige Berichterstattung zu Star Wars: Knights of the Old Republic Remake ist geprägt von Gerüchten über den Stand der Entwicklung. Wenn es denn überhaupt noch entwickelt wird.

Wie es um das Remake des Rollenspiels bestellt ist, weiß man nicht so recht. Die Embracer Group schweigt sich dazu aus, hat kein klärendes Statement parat, weshalb Berichte über die Einstellung der Arbeiten am Spiel erst letzte Woche wieder für Schlagzeilen sorgten.

Doch Saber Interactive soll doch noch am Spiel arbeiten, dass man erst letztes Jahr von Aspyr Media übernommen hatte.

So will Bloomberg Journalist Jason Schreier von zwei Personen bei Saber erfahren haben, dass man immer noch daran arbeitet. Schreier selbst scheint aber seine Zweifel zu haben, ob es denn auch veröffentlicht wird. Zumindest stellte er die Frage in einer Diskussion auf ResetEra in den Raum.

Schreier sagte: „’Lebt es?‘ und ‚Wird es jemals erscheinen?‘ sind zwei sehr unterschiedliche Fragen. Eine dritte ist ‚Wenn es jemals erscheint, wie wird es dann aussehen? „Abgesehen davon habe ich mit zwei Leuten bei Saber gesprochen, die beide sagten, dass sie immer noch daran arbeiten, also glaube ich nicht, dass die Aussage, dass im Moment nicht „in irgendeiner Weise“ daran gearbeitet wird, wahr ist.“