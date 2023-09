Star Wars: Knights of the Old Republic Remake: Entwicklung womöglich eingestellt – UPDATE

Möglicherweise wurde die Entwicklung von Star Wars: Knights of the Old Republic Remake eingestellt.

Derzeit gibt es ein großes Fragezeichen rund um die Entwicklung von Star Wars: Knights of the Old Republic Remake. Die Videos zum Spiel wurden aus dem offiziellen PlayStation-Kanal verbannt und die Entwickler haben sämtliche Mitteilungen auf ihren sozialen Kanälen entfernt.

Die Embracer Group scheint auch hier Kürzungen oder Änderungen vorgenommen zu haben, um weiter Geld einzusparen. Zuvor haben wir bereits über Umstrukturierungen und Entlassungen berichtet, wobei die Verantwortlichen auch über einen Verkauf von Gearbox Software nachdenken.

UPDATE: Sony hat eine Stellungnahme zur Entfernung der Star Wars: Knights of the Old Republic Remake-Videos und Tweets abgegeben und betont, dass es sich um eine Musiklizenzierung handelt. Demnach ist offensichtlich die fehlende Musiklizenz für die Entfernung verantwortlich und das Spiel wurde nicht eingestellt.

„Im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs nehmen wir Assets mit lizenzierter Musik aus dem Programm, wenn die Lizenzen auslaufen“, so ein Sony-Sprecher gegenüber IGN.