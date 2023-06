Embracer Group: Umstrukturierung und Entlassungen

Der CEO der Embracer Group, Lars Wingefors, äußert sich in einem offenen Brief zu der bevorstehenden Umstrukturierung.

Die Embracer Group ist kein unbeschriebenes Blatt in der Videospielbranche. Gerade durch massive Studio-Käufe wurden immer mehr Spieler auf die Gruppierung aufmerksam, da große Studios wie Eidos, Crystal Dynamics oder andere namhafte Videospielhersteller mittlerweile zu dem Repertoire der in Schweden ansässigen Gruppe gehört.

Das extreme Wachstum hat natürlich seinen Vorteil, damit gehörten sie in kürzester Zeit zu den „Big Playern“ am Spielemarkt. Nun meldete jedoch die Embracer Group, durch ein Umstrukturierungsprogramm wirtschaftlich wieder auf einen grünen Zweig kommen zu wollen. Das Ziel dieser Aktion ist es, den Schuldenberg von circa 1,35 Milliarden Euro loszuwerden.

Die letzten Käufe der Gruppe haben wirtschaftlich ihre Spuren hinterlassen, gerade Marken wie Tomb Raider sind hoch dotiert und haben sich so einiges kosten lassen. In einem Brief wendet sich der CEO Lars Wingefors an die Öffentlichkeit zu der aktuellen Situation, um hier aufzuzeigen, wie sich die Embracer Group die eigene Zukunft vorstellt.

Für die Planung bis März 2024 wird man verschiedenste Schwerpunkte fokussieren. Wingefors schreibt von Punkten wie Kosteneinsparung, Effizienzsteigerung oder Konsolidierung. Den ersten Schritt hat die Gruppe bereits geplant, um eine erste finanzielle Entlastung zu garantieren.

In seinem Brief spricht er von einem Personalbestand von 17.000 Mitarbeitern, der nach Ende des Jahres nicht entlassen wird.

„Es ist schmerzhaft zu sehen, wie talentierte Teammitglieder das Unternehmen verlassen. Unsere Mitarbeiter sind das, was die Substanz von Embracer ausmacht. Ich verstehe und respektiere, dass viele von ihnen sich Sorgen um ihre eigene Position machen werden und ich nicht alle Antworten auf alle Fragen habe. Ich möchte klarstellen, dass die Entscheidungen über dieses Programm nicht leichtfertig getroffen wurden.“

Neben den Personalkosten geht man allerdings den eigenen Studiokatalog an. Durch Analysen will sich die Gruppe so mehr auf eigene Projekte konzentrieren können, da weniger relevante Projekte gestoppt werden. Fest steht, dass die Schweden auf jeden Fall sich ihre Marken ansehen werden, um zu entscheiden, welches Studio sowie welches Spielprojekt gestoppt oder gar verkauft wird.

„Zu den Maßnahmen gehören unter anderem die Schließung oder Veräußerung einiger Studios sowie die Beendigung oder Pausierung einiger laufender Spieleentwicklungsprojekte. Dazu gehören geringere Ausgaben für Nicht-Entwicklungskosten wie Gemeinkosten und andere Betriebsausgaben. Wir werden die Veröffentlichung durch Dritte reduzieren, uns stärker auf internes geistiges Eigentum konzentrieren und die externe Finanzierung von Spielen mit großem Budget erhöhen.“

Sorge um die großen aktuellen Projekte wie Payday 3 oder Alone in the Dark, braucht man sich allerdings nicht zu machen. Die Titel sind nahezu fertig, dazu befinden sie sich bereits auf dem Weg in den Handel. Lars Wingefors ist von deren Erfolg überzeugt, natürlich erhofft sich eine finanzielle Entlastung durch die Titel.

„Ich bin stolz auf das, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, und wir sollten anerkennen, dass wir auf ein solides Jahr mit vielen erstaunlichen Veröffentlichungen wie Remnant 2, Warhammer 40.000 Space Marine 2, Payday 3, Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, Arizona Sunshine 2, Alone in the Dark, Homeworld 3 und vielen, vielen anderen zusteuern. Unser Geschäftsjahr begann mit einem unserer bisher größten Erfolge, Dead Island 2, der die ohnehin schon hohen Erwartungen unseres Managements übertraf.“