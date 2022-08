Star Wars: Knights of the Old Republic Remake: Gerüchte um Wechsel des Entwicklerstudios

Neuen Gerüchten zufolge soll das Star Wars: Knights of the Old Republic Remake von einem anderen Studio weiterentwickelt werden.

Das Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic könnte den Entwickler gewechselt haben.

In einem Zwischenbericht des Mutterkonzerns Embracer Group für das erste Quartal des aktuellen Geschäftsjahres heißt es, dass man eines seiner AAA-Projekte zu einem anderen Studio innerhalb der Gruppe verlagert habe. Damit wolle man sicherstellen, dass die Messlatte für die Qualität dort ist, wo man sie brauche. Bedeutende Verzögerungen soll es deshalb aber nicht geben.

Zwar nannte Embracer Group nicht den Namen des Spiels oder den bisherigen Entwickler.

Basierend auf einem vorherigen Bericht aus Juli von Bloomberg-Journalist Jason Schreier, würde Star Wars: Knights of the Old Republic Remake aber sehr gut ins Bild passen. Darin hieß es, dass bei Aspyr zwei Director gefeuert wurden und die Entwicklung pausiere.

Auch Axios-Journalist Stephen Totilo glaubt an die Möglichkeit, dass es bei dem Spiel um das Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic geht, das zunächst zeit exklusiv für PlayStation erscheinen wird.