Star Wars: Knights of the Old Republic Remake: Rollenspiel nicht mehr in Entwicklung laut Bericht

Laut Gaming-Insider Jeff Grubb befindet sich das Remake zu Star Wars: Knights of the Old Republik nicht mehr in Entwicklung.

Vor etwas mehr als zwei Jahren wurde das Remake zum Rollensiel-Klassiker Star Wars: Knights of the Old Republik offiziell angekündigt. Leider wurde schnell klar, dass die Entwicklung des Spiels, das zeitlich exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen soll, unter keinem guten Stern zu stehen scheint.

Im Juli 2022 gab es erste Gerüchte um eine Einstellung der Entwicklungsarbeiten, Berichte über einen Wechsel des Entwicklerstudios folgten. Offizielle Stellungnahmen gab es keine.

Vor zwei Wochen wurden dann alle Videos zum Spiel aus dem offiziellen PlayStation-Kanal entfernt, was erneut zu Gerüchten um eine mögliche Einstellung führte. SONY versicherte anschließend, die Entfernung der Inhalte sei aufgrund von lizenzierter Musik vorgenommen worden.

Wie jetzt Gaming-Insider Jeff Grubb in der aktuellen Episode seines Podcasts verkündet, befindet sich Knights of the Old Republik seinen Informationen zufolge nicht mehr in Entwicklung. Saber Interactive habe die Entwicklungsarbeiten derzeit pausiert.

Dass Star Wars: Knights of the Old Republik Remake jemals erscheinen wird, hält Grubb zum aktuellen Zeitpunkt für eher unwahrscheinlich.