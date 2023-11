Autor:, in / Deutsche Charts

Call of Duty feiert Jubiläum an der Doppelspitze und belegt Platz 1 auf der Xbox.

20 Jahre hat die Action-Reihe Call of Duty mittlerweile auf dem Buckel – und feiert das Jubiläum nun mit dem neuesten Teil Call of Duty: Modern Warfare III.

Dieser bietet neben einer filmreifen Kampagne und einer rekordverdächtigen Anzahl an Multiplayer-Karten zahlreiche Neuerungen wie den aufgemotzten Zombie-Modus. In den offiziellen deutschen PS5- und Xbox Series-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, erobert Activisionszugpferd zum Auftakt natürlich den ersten Platz.

Die Fußball-Simulation EA Sports FC 24 rutscht im Xbox Series-Ranking zwar an die zweite Stelle, wehrt auf PS4 aber den Angriff von Call of Duty: Modern Warfare III ab. Der Ego-Shooter muss sich hier mit Silber begnügen. Meistverkaufter Xbox One-Titel bleibt Hogwarts Legacy, während Cities: Skylines II nicht von der PC-Spitze zu verdrängen ist.

In der Nintendo Switch-Top 10 zeichnet Gaming-Ikone Mario für die Hälfte aller Platzierungen verantwortlich. Sowohl Super Mario Bros. Wonder (eins) als auch Mario Kart 8 Deluxe (zwei), Mario Party Superstars (sieben), New Super Mario Bros. U Deluxe (neun) und Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (zehn) sind wieder dabei.