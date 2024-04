Deutsche Charts: The Show Must Go On

Autor:, in / Deutsche Charts

Prinzessin Peach liefert in den offiziellen deutschen Switch-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, weiterhin eine gute Show. Mit dem Action-Adventure Princess Peach: Showtime! landet die berühmteste Frau des Mario-Franchises zum vierten Mal in Folge an der Spitze.

Zudem stellt sie abermals das erfolgreichste Videospiel über alle Plattformen hinweg. Als stärkster – und zugleich einziger – Neueinsteiger rast die Deluxe Edition des Survival-Abenteuers Pacific Drive auf Rang sieben der PS5-Hitliste.

In einer insgesamt schwachen Verkaufswoche erobert Marvel’s Spider-Man 2 den PS5-Thron von Dragon’s Dogma 2 (jetzt auf fünf) zurück.

Auch im Xbox Series-Ranking muss das Drachen-RPG die Krone weiterreichen, und zwar an WWE 2K24. Longseller GTA V verteidigt dagegen ebenso souverän den PS4- und Xbox One-Thron wie der Landwirtschafts-Simulator 22 das PC-Zepter.