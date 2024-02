Deutsche Charts: Xbox-Krone für Banishers: Ghosts of New Eden

Mario vs. Donkey Kong hüpft auf den Switch-Thron. Banishers: Ghosts of New Eden schnappt sich die Xbox-Krone!

Seit seiner Veröffentlichung im vergangenen Oktober hat Super Mario Bros. Wonder nonstop die offiziellen deutschen Switch-Charts, ermittelt von GfK Entertainment angeführt.

Doch damit ist nun (erst mal) Schluss, denn die Nintendo-Ikone macht sich selbst Konkurrenz: Mario vs. Donkey Kong, ein Remake des 20 Jahre alten Game Boy Advance-Klassikers, besteigt aus dem Stand den Thron der Hitliste. Auch plattformübergreifend ist der Mix aus Puzzle- und Hüpfspaß das beliebteste Videospiel der Woche.

Das Action-Adventure Banishers: Ghosts of New Eden versetzt Gamer zurück ins 17. Jahrhundert, wo allerlei Geister ihr Unwesen treiben und die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen lassen.

Von Kritikern und Fans gleichermaßen gelobt, wird die über 35 Stunden lange Geschichte an der Spitze der Xbox Series-Hitliste bzw. auf Rang zwei der PS5-Auswertung erzählt. Das Piraten-RPG Skull and Bones kapert dank Standard- und Premium-Edition die Positionen zwei und drei (Xbox Series) bzw. vier und sieben (PS5).

Ausgestattet mit frischer Energie, erobert Marvel’s Spider-Man 2 noch einmal die PS5-Krone zurück. In den PS4-Charts macht die 20-Jahre-Jubiläumsausgabe von Rise of the Tomb Raider an fünfter Stelle von sich reden.

Spitzenreiter bleibt hier, wie auf Xbox One, der Dauerbrenner GTA V. Meistverkauftes Computerspiel ist einmal mehr der Landwirtschafts-Simulator 22.