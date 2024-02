Deutsche Charts: TEKKEN 8 prügelt sich an die Spitze

In einem spannenden Fight besiegt TEKKEN 8 das neue Like a Dragon: Infinite Wealth.

Auf in den Kampf! TEKKEN 8 und Like a Dragon: Infinite Wealth liefern sich in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, ein heißes Duell.

Als klarer Sieger geht schließlich der aktuelle Teil der Beat’em Up-Reihe Tekken hervor, der sowohl die PS5-Spitze als auch das Xbox Series-Zepter übernimmt. Die neueste Veröffentlichung der Like a Dragon-Serie, die das düstere Yakuza-Setting ins sonnige Hawaii verlagert, holt PS5-Bronze und Xbox Series-Silber.

Beliebtester Nintendo Switch-Titel bleibt Super Mario Bros. Wonder, das Mario Kart 8 Deluxe und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auf gebührendem Abstand hält.

Grand Theft Auto V führt abermals zwei Hitlisten gleichzeitig an – und wird von EA Sports FC 24 (PS4) bzw. der Legendary Edition von Mass Effect (Xbox One) verfolgt. Dank Premium Edition und Premium Expansion dominiert der Landwirtschafts-Simulator 22 das PC-Ranking gleich doppelt.