Deutsche Charts: Persona 3 im Duell mit Suicide Squad

Autor:, in / Deutsche Charts

Bei den deutschen Games Charts liefern sich Persona 3 Reload und Suicide Squad: Kill the Justice League ein Duell.

In den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, wird’s diese Woche persönlich. Schuld daran ist Persona 3 Reload, ein aufgemotztes Remake des 2006er-RPG-Klassikers.

Dieses lässt trotz seiner großzügigen, über 80 Stunden langen Story keinerlei Langeweile aufkommen und debütiert an zweiter (PS5) bzw. dritter Stelle (PS4). Topseller bleibt jeweils TEKKEN 8 bzw. GTA V.

Mächtig an den Kragen geht’s Batman, Superman, Wonder Woman & Co., denn die einstigen Superhelden sind zu Bösewichten mutiert und müssen gestoppt werden. Ausgerechnet die Verbrecher-Truppe der Suicide Squad übernimmt den Job – und erhält als Belohnung die Bronzemedaille der PS5-Hitliste.

Im Xbox Series-Ranking startet die Standard-Version von Suicide Squad: Kill the Justice League hinter Spitzenreiter TEKKEN 8 auf Platz zwei. Die Deluxe-Edition erobert zusätzlich Rang fünf.

Deutlich ruhiger geht’s bei den übrigen Plattformen zu. Während Super Mario Bros. Wonder einmal mehr die Nintendo Switch-Charts dominiert und der Landwirtschafts-Simulator 22 die PC Games-Auswertung anführt, verteidigt GTA V die Xbox One-Führung.