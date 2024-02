EvilvEvil: Vampir-Shooter erscheint im Sommer

Autor:, in / EvilvEvil

Heute enthüllte Toadman Interactive seinen kommenden Titel EvilVEvil. In diesem Vampir-Power-Fantay-Shooter schlüpfen die Spieler in die Rolle des Jägers und schlagen einen blutigen Pfad der Zerstörung in diesem rasanten kooperativen Ego-Shooter ein.

In EvilVEvil schlüpfen die Spieler in die Rolle eines uralten, mächtigen Vampirs, der aus seinem langen Schlummer erwacht ist. Sie sind Mitglieder des Ordens des Drachen; göttlich geweihte Beschützer gegen Zagreus – ein allmächtiges Böses, das darauf aus ist, die Essenz der Menschheit zu verzehren, um ihn zum mächtigsten Wesen des Universums zu machen.

Der einzige Weg, das Böse zu bekämpfen, ist, selbst zum Bösen zu werden. Also müssen die Spieler ihren vampirischen Trieben nachgeben und in der reichhaltigen Story-Kampagne von EvilVEvil, die 11 episodische Missionen für 1 bis 3 Spieler enthält, ein blutiges Armageddon verursachen.

Während sich die Spieler einen blutigen Weg durch ihre Opfer bahnen, werden Artefakte und Waffen-Mods freigeschaltet, die es den Spielern ermöglichen, ihren Spielstil anzupassen und in ihrem unheiligen Kampf gegen die Mächte des Bösen noch mächtiger zu werden.

Aber der Kampf gegen Zagreus‘ Legionen ist nicht das Einzige, was es zu beachten gilt. Die Spieler werden dafür belohnt, dass sie die zerstörerischste Tötungsmaschine sind, und müssen darum wetteifern, wer am tödlichsten ist, während er sich durch Horden von herausfordernden Feinden kämpft.

EvilVEvil kommt diesen Sommer mit drei spielbaren Charakteren auf den Markt. Mashaka, der seine Feinde mit einer Teleport-Fähigkeit überrascht und sie dann mit seiner Feuermagie versengt; Leon, der Moloch, der Feinde in Ketten legt und sie in ein verheerendes Schicksal zieht; und Victoria, die Anführerin des Teams, die Kopien von sich selbst aussenden kann, um Feinde zu jagen und sie dann mit ihrem tödlichen Katana zu zerschneiden.

„EvilVEvil ist die ultimative Machtfantasie, ein Spiel, das die Erwartungen in diesem Genre dramatisch verändert und den Spielern erlaubt, zum Jäger statt zum Gejagten zu werden“, sagt Ola Nilsson, CEO von Toadman Interactive. „Wir können es kaum erwarten, dass sich die Spieler mit uns auf diese blutige Reise begeben.“

Die geschlossene PC-Beta soll am 1. März beginnen und den Spielern einen ersten Einblick in die frenetischen und blutigen Kämpfe von EvilVEvil geben.

EvilVEvil erscheint diesen Sommer für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC über Steam für 19,99 €.