Grand Theft Auto V: Feierlichkeiten anlässlich des Jahr des Drachen

Diese Woche in GTA Online: Feierlichkeiten anlässlich des Jahr des Drachen, Karnevals und Valentinstags, Diamanten im Tresorraum des Diamond Casinos und mehr.

In GTA Online wird ein Trio an Festen gefeiert – Mond-Neujahr, Karneval und Valentinstag. Zu diesen Anlässen erhalten Spieler eine Fülle an Geschenken und besondere Belohnungen, darunter:

Geschenke zum Mond-Neujahr: die majestätische Drachenmaske , die Mitternacht-Drachenmaske und ein Geschenk in Höhe von 188.888 GTA$ sowie kostenlose Drachentattoos

die , die und ein Geschenk in Höhe von 188.888 GTA$ sowie kostenlose Drachentattoos Karnevalsgeschenke: das Karnevalssommerkleid , den Karneval-Schlauchschal , das Bigness-Karneval-Sport-T-Shirt und den Bigness-Karnevalsfischerhut fürs Spielen in dieser Woche

das , den , das und den fürs Spielen in dieser Woche Valentinstagsgeschenke: die rote Herzsonnenbrille und die gelbe Herzsonnenbrille fürs Spielen bis zum 14. Februar sowie die lila Herzsonnenbrille , wenn ihr die Rolle eines Leibwächters übernehmt

die und die fürs Spielen bis zum 14. Februar sowie die , wenn ihr die Rolle eines Leibwächters übernehmt 3x GTA$ und RP für „Vor die Schrotflinte gelaufen“ und „Bis der Tod uns scheidet“

für „Vor die Schrotflinte gelaufen“ und „Bis der Tod uns scheidet“ 2x GTA$ und RP für „Der Drache“ und andere von Rockstar erstellten Verwandlungsrennen

für „Der Drache“ und andere von Rockstar erstellten Verwandlungsrennen Erhöhte Chance auf Diamanten im Diamond-Casino-Raubüberfall

im Diamond-Casino-Raubüberfall Kostenlose Drinks im Diamond Casino & Resort

im Diamond Casino & Resort Im Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport: der Pegassi Vacca (Supersportwagen), der Pegassi Zorrusso (Supersportwagen), der Dewbauchee JB 700 (Klassiker), der Dundreary Landstalker XL (SUV, 30 % Rabatt) und der Albany Roosevelt (Klassiker, 30 % Rabatt)

der Pegassi Vacca (Supersportwagen), der Pegassi Zorrusso (Supersportwagen), der Dewbauchee JB 700 (Klassiker), der Dundreary Landstalker XL (SUV, 30 % Rabatt) und der Albany Roosevelt (Klassiker, 30 % Rabatt) Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: der Albany Roosevelt Valor (Klassiker) und der Pegassi Torero XO (Supersportwagen)

der Albany Roosevelt Valor (Klassiker) und der Pegassi Torero XO (Supersportwagen) Der Hauptpreis am Glücksrad: der Truffade Adder

der Truffade Adder 30 % Rabatt auf Spielhallen sowie auf ihre Verbesserungen und Anpassungen

auf Spielhallen sowie auf ihre Verbesserungen und Anpassungen Fahrzeugrabatte: 30 % auf den Lampadati Tigon (Supersportwagen), den Dundreary Landstalker XL (SUV), den Albany Roosevelt (Klassiker) und den Ocelot Swinger (Klassiker)

30 % auf den Lampadati Tigon (Supersportwagen), den Dundreary Landstalker XL (SUV), den Albany Roosevelt (Klassiker) und den Ocelot Swinger (Klassiker) Rabatte beim Waffentransporter: 50 % auf die Gusenberg-Bleispritze und (nur mit GTA+) 40 % auf den Elektroschocker

50 % auf die Gusenberg-Bleispritze und (nur mit GTA+) 40 % auf den Elektroschocker Für Mitglieder bei GTA+: ein kostenloser Ocelot Jugular (Sportwagen), zwei Chamäleon-Felgenfarben, die Heartbreakers-Jacke und die Heartbreakers-Kappen, das Mond-Neujahr-Shirt und die -Hose in Schwarz und in Rot, 2x GTA$ & RP für Casinoarbeit und -Storymissionen sowie 40 % Rabatt auf das Casino-Penthouse

