Grand Theft Auto V: Feierlichkeiten in GTA Online

Autor:, in / Grand Theft Auto V

4/20-Feierlichkeiten in GTA Online: Belohnungen für Kurztrips, kostenloses 4/20-Kleid, frisch aufgefüllte Snacks und mehr!

GTA Online startet die traditionellen 4/20-Feierlichkeiten in dieser Woche. Freut euch auf eine Vielzahl an thematisch passenden Boni wie dem kostenlosen grünen 4/20-Kleid, 2x Belohnungen für Grasverkäufe an Dealer und mehr.

Wenn ihr diese Woche in Kurztrips in die Rollen von Lamar oder Franklin schlüpft, erhaltet ihr neben 2x GTA$ & RP das schwarze Gras-Schlagring-T-Shirt geschenkt.

Die Highlights der Woche:

4/20-Boni:

Spielt in dieser Woche GTA Online, um euch das grüne 4/20-Kleid zu sichern

zu sichern Snacks werden automatisch aufgefüllt, wenn ihr euch in dieser Woche zum Spielen einloggt

werden automatisch aufgefüllt, wenn ihr euch in dieser Woche zum Spielen einloggt Doppelte GTA$ , wenn ihr Dealer mit Gras versorgt

, wenn ihr Dealer mit Gras versorgt Das schwarze Gras-Schlagring-T-Shirt für den Abschluss eines Kurztrips

für den Abschluss eines Kurztrips 2x GTA$ und RP für Kurztrips, Biker-Verkaufsmissionen, Club-Aufträge, Club-Herausforderungen und Clubhaus-Missionen, Barversorgungsmissionen und Overtime Rumble

für Kurztrips, Biker-Verkaufsmissionen, Club-Aufträge, Club-Herausforderungen und Clubhaus-Missionen, Barversorgungsmissionen und Overtime Rumble 2x GTA$ und 4x RP für Kontaktmissionen von Lamar

für Kontaktmissionen von Lamar Wenn ihr eine Biker-Verkaufsmission (inkl. Grasverkauf) erfolgreich abschließt, erhaltet ihr das weiße Gras-Schlagring-T-Shirt

Belohnung für die wöchentliche Herausforderung: Verdient mit Bikerverkäufen über 100.000 GTA$ und werdet mit 100.000 GTA$ sowie der schwarzen 420-Kappe belohnt

Verdient mit Bikerverkäufen über 100.000 GTA$ und werdet mit 100.000 GTA$ sowie der schwarzen 420-Kappe belohnt Loggt euch zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche ein und sichert euch so das Coil-Earth-Day-T-Shirt

Zielfahrzeuge für Schrotthandelraube: Canis Kamacho (Geländewagen), Übermacht Cypher (Sportwagen), Grotti Furia (Supersportwagen)

Canis Kamacho (Geländewagen), Übermacht Cypher (Sportwagen), Grotti Furia (Supersportwagen) Im Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport: Överflöd Imorgon (Sportwagen), Coil Raiden (Sportwagen), Coil Voltic (Supersportwagen), Penaud La Coureuse (Sportwagen), Obey Omnis e-GT (Sportwagen)

Överflöd Imorgon (Sportwagen), Coil Raiden (Sportwagen), Coil Voltic (Supersportwagen), Penaud La Coureuse (Sportwagen), Obey Omnis e-GT (Sportwagen) Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: Declasse Impaler LX (Muscle-Car) und Karin Asterope GZ (Limousine)

Declasse Impaler LX (Muscle-Car) und Karin Asterope GZ (Limousine) Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Kommt an vier aufeinanderfolgenden Tagen unter die Top 4 in der LS-Car-Meet-Serie und gewinnt den Dewbauchee JB 700W (Klassiker)

Kommt an vier aufeinanderfolgenden Tagen unter die Top 4 in der LS-Car-Meet-Serie und gewinnt den Dewbauchee JB 700W (Klassiker) Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: Pegassi Tezeract (Supersportwagen), Obey I-Wagen (SUV), Pfister Neon (Sportwagen)

Pegassi Tezeract (Supersportwagen), Obey I-Wagen (SUV), Pfister Neon (Sportwagen) Das HSW-Premium-Testfahrzeug: Coil Cyclone II (Supersportwagen)

Coil Cyclone II (Supersportwagen) Der Hauptpreis am Glücksrad: Invetero Coquette D10 (Sportwagen)

Invetero Coquette D10 (Sportwagen) 30 % Rabatt auf Biker-Unternehmen und -Clubhäuser, auf zugehörige Verbesserungen und Anpassungen sowie kostenlose MC-Fähigkeiten

auf Biker-Unternehmen und -Clubhäuser, auf zugehörige Verbesserungen und Anpassungen sowie Fahrzeugrabatte: 30 % auf die Western Powersurge (Motorrad), die Nagasaki Chimera (Motorrad), die Western Zombie Chopper (Motorrad), die Penaud La Coureuse (Sportwagen), den Obey I-Wagen (SUV) und den Coil Cyclone II (Supersportwagen) sowie 40 % auf den Coil Raiden (Sportwagen) und den Obey Omnis e-GT (Sportwagen)

30 % auf die Western Powersurge (Motorrad), die Nagasaki Chimera (Motorrad), die Western Zombie Chopper (Motorrad), die Penaud La Coureuse (Sportwagen), den Obey I-Wagen (SUV) und den Coil Cyclone II (Supersportwagen) sowie 40 % auf den Coil Raiden (Sportwagen) und den Obey Omnis e-GT (Sportwagen) Rabatte beim Waffentransporter: 40 % Rabatt auf den Granatwerfer (nur mit GTA+) und 30 % auf die Panzerfaust

40 % Rabatt auf den Granatwerfer (nur mit GTA+) und 30 % auf die Panzerfaust Für Mitglieder bei GTA+: Einen zusätzlichen Bonus in Höhe von 1.000.000 GTA$ jeden Monat von April bis August, einen kostenlosen Progen Itali GTB (Supersportwagen), kostenlose Kleidung, doppelte GTA$ und RP auf Club-Aufträge, Club-Herausforderungen und Clubhaus-Missionen und vieles mehr

Alle Informationen gibt es außerdem auf dem Rockstar Newswire.