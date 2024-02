The Inquisitor: Demo zum Dark-Fantasy-Adventure erhältlich

Autor:, in / The Inquisitor

Publisher Kalypso Media und das Entwicklerstudio The Dust S.A. stoßen die Tore zur Unwelt auf und veröffentlichen das Dark-Fantasy-Adventure The Inquisitor für Windows-PC (Microsoft Store, Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

The Inquisitor versetzt Spieler in das 16. Jahrhundert einer alternativen Wirklichkeit: In dieser hat sich Jesus von seinem Kreuz befreit und anstatt Gnade walten zu lassen, ließ er an allen Peinigern Rache walten.

In einer Welt voller unverbesserlicher Sünder schlüpfen Spieler in die Rolle von Mordimer Madderdin, der als Inquisitor im Dienste des rachsüchtigen Jesus nach Königstein entsandt wird, um dort verborgene Machenschaften von dunklen Kräften aufzudecken.

The Inquisitor erzählt eine von Täuschungen und Verschwörungen geprägte Handlung, in der Entscheidungen den Ausgang der Geschichte von Mordimer und Königstein bestimmen.

Dabei wird die Moral der Spieler auf die Probe gestellt und über das Schicksal der frommen als auch der sündigen Bewohner Königsteins entschieden.

Mit seinen einzigartigen Fähigkeiten wird Mordimer über die bösartigen Kreaturen, die in die Stadt eingedrungen sind, richten. Mithilfe seiner Talente als Detektiv verhört er Verdächtige und fällt eigenhändig Urteile.

Die Geheimnisse Königsteins reichen jedoch viel tiefer als Verfehlungen von einfachen Verbrechern. Um die Geheimnisse dieser verdorbenen Seelen zu lüften, muss sich Mordimer in die mysteriöse Unwelt begeben, die vom bösartigen Ater beherrscht wird.

The Inquisitor ist ab sofort für Windows-PC (Microsoft Store, Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 und Xbox Series X|S als Standard-Edition für 39,99 Euro erhältlich.

Eine Deluxe-Edition mitsamt digitalem Kompendium, Original-Soundtrack und dem Gewand des Großmeisters für Mordimer ist für 49,99 Euro erhältlich. Für PlayStation-Plus-Mitglieder ist bis zum 15. Februar 2024 ein Rabatt in Höhe von 10 % verfügbar.

Eine Demo von The Inquisitor ist ab sofort auf Windows-PC, Xbox Series X|S und für PlayStation Plus Mitglieder im deutschen PlayStation Store verfügbar.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Launch-Trailer anschauen:

Weiteres Xbox Series X Gameplay ist hier zu sehen: