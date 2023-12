The Inquisitor: Das sind die kreativen Köpfe des Entwicklerteams

Autor:, in / The Inquisitor

Publisher Kalypso Media und Entwickler The Dust veröffentlichen gemeinsam das zweite Entwicklertagebuch ihrer Behind-the-Scenes Serie, in der das bevorstehende Dark-Fantasy-Adventure The Inquisitor näher beleuchtet wird.

Das neue Video mit dem Titel „The Team Behind the Tale“ stellt die kreativen Köpfe des Entwicklerteams in den Mittelpunkt und geht auf ihre Inspiration sowie Lieblingsmomente bei der Erschaffung der immersiven Fantasy-Welt ein.

Im Entwicklertagebuch werden die Zuschauer insbesondere drei Mitarbeiter des Entwicklerteams näher kennenlernen: Game Designer Damian Pawlak, Autor Przemek Wróbel und Head of Production Kuba Karólewski, die interessante Details und Hintergründe aus dem Entwicklungsprozess verraten.

The Inquisitor ist ein Dark-Fantasy-Adventure, das in einer alternativen Geschichte des 16. Jahrhunderts spielt, in der Jesus nicht für die Sünden der Menschen gestorben ist, sondern sich vom Kreuz losriss und Rache an allen Nicht-Gläubigen nahm. Spieler schlüpfen in die Rolle von Mordimer Madderdin, einem Inquisitor im Dienste der Kirche dieses rachsüchtigen Jesus.

The Inquisitor ist im Kern ein Story-getriebenes Fantasy-Adventure-Spiel mit dem Schwerpunkt auf Detektivelementen in Kombination mit ausgeklügelten Action- sowie Rätselmechaniken.

The Inquisitor wird am 8. Februar 2024 für Windows-PC, Xbox Series X | S und PlayStation 5 veröffentlicht.