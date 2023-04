The Inquisitor: Neue Details zur alternativen Ostergeschichte

Autor:, in / The Inquisitor

Publisher Kalypso Media und Entwickler The Dust haben heute neue Details zur Geschichte des kommenden Titels The Inquisitor veröffentlicht. Im neuen Teaser-Trailer erhalten Spieler einen Einblick in die düsteren Ereignisse, auf denen die Religion und Kultur der Spielwelt beruht, in der Mordimer Madderdin seine Arbeit als Inquisitor verrichtet.

Im vierten Quartal 2023 können Spieler ihr Urteilsvermögen auf die Probe stellen, wenn der düstere Fantasy-Titel für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheint und es gilt, die Wahrheit über Königstein und seine Bewohner herauszufinden.

In The Inquisitor verschlägt es Spieler in das von Korruption und Sünde geprägte Jahr 1500 n. Chr. einer Realität, in der Jesus nicht am Kreuz starb, sondern von diesem herabstieg und gewaltsame Rache an seinen Peinigern übte. In Folge dieser Ereignisse entwickelte sich eine Gesellschaft, in der das sogenannte Heilige Gesetz ruchlos von einer Armee fanatischer Inquisitoren durchgesetzt wird.

Schauplatz des Spiels ist die Stadt Königstein, in der die Spieler in die Rolle von Mordimer Madderdin schlüpfen, eines Dieners Gottes und Inquisitors, dessen Aufgabe darin besteht, die dem Offizium gemeldeten Verbrechen zu untersuchen. Die dunklen Abgründe der Abtrünnigen reichen bis weit über die Stadtmauern hinaus. Unbemerkt von den Menschen um ihn herum, kann Mordimer die geheimnisvolle Unwelt betreten. In dieser kann er die Sünden und Geheimnisse aufdecken, die tief in den Seelen anderer verborgen liegen… aber zu welchem Preis?!

In story-basierten Fällen enthüllen Spieler die (un)heilige Wahrheit, indem sie Verdächtige aufspüren, diese verhören und Beweise sammeln oder rohe Gewalt anwenden.

Das Offizium erwartet die Ankunft der Spieler im 4. Quartal 2023, wenn V für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheint.

Der Teaser-Trailer führt Spieler auf den Pfad der Rechtschaffenheit.