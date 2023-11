The Inquisitor: Veröffentlichungsdatum und mehr enthüllt

Autor:, in / The Inquisitor

Worms, 15. November 2023 – Publisher Kalypso Media und das Entwicklerstudio The Dust S.A. geben bekannt, dass ihr bevorstehendes Dark-Fantasy-Adventure-Spiel „The Inquisitor“ am 8. Februar 2024 für Windows-PC, Xbox Series X|S und PlayStation®5 veröffentlicht wird. Für alle, die sich kopfüber in die Dunkelheit stürzen wollen, stellen Kalypso Media und The Dust gemeinsam mit Synchronsprecher Jamie Maclachlan, der im Spiel dem Protagonisten Mordimer Madderdin seine Stimme leiht, ein Behind-the-Scenes-Video zur Verfügung.

Dieses erste Entwicklertagebuch konzentriert sich auf Jamies faszinierende Darstellung Mordimer Madderdins, dem titelgebenden Inquisitor des Spiels. Dabei wird auf seine Interpretation der Figur eingegangen und besondere Einblicke in seine Performance gegeben. Zwei weitere Entwicklertagebücher werden vor Release folgen, in der das Team hinter „The Inquisitor“ sowie die Welt (und Unwelt) und die Geschichte des Spiels genauer erkundet werden.

The Inquisitor ist ein Dark-Fantasy-Adventure-Spiel, das in einer alternativen Geschichte des 16. Jahrhunderts spielt, in der Jesus nicht für unsere Sünden gestorben ist, sondern sich stattdessen vom Kreuz losgerissen hat und die Ungläubigen niederstreckte.

Die Spielerschlüpfen in die Rolle von Mordimer Madderdin, einem Inquisitor im Dienste der Kirche dieses rachsüchtigen Christus.

The Inquisitor ist in seinem Core-Gameplay ein storybasiertes Dark-Fantasy-Adventure mit einem Schwerpunkt auf Detektiv-Elementen, in dem auch immer wieder Action- und Rätselmechaniken auftauchen.

Features:

: Als Inquisitor sorgen Spieler für Ordnung und setzen den Glauben ihres Gottes durch. Doch die Erde ist voller abtrünniger Sünder. In einer Welt, in der Moral und Gerechtigkeit schon lange nicht mehr miteinander vereinbar sind, lösen Spieler herausfordernde Fälle und entscheiden in handlungsgetriebenen Missionen über das Schicksal derer, über die sie richten. Werden Spieler also Gnade walten lassen oder dem Heiligen Gesetz unerbittlich folgen? Eine moralisch verdorbene, nichtlineare Erzählung: Dies ist eine dunkle und trostlose Geschichte rund um eine Religion, die Rache und Gewalt predigt. Die Moral von Spieler wird immer wieder durch verzweigte Story-Entscheidungen auf die Probe gestellt. Spieler wählen ihren Weg und ihr Vermächtnis für diese Welt!

Als Inquisitor Mordimer haben Spieler einzigartige Fähigkeiten und Fertigkeiten, mit denen sie die verschiedenen Verbrechen und Mysterien aufklären können, die Königstein heimsuchen. Sie spüren Verdächtige auf und verhören sie, um die verborgenen Wahrheiten der Stadt und ihrer Bewohner zu enthüllen. Spieler tragen alle Beweise zusammen und fällen ihr endgültiges Urteil. Spieler betreten die Unwelt: Spieler nutzen die Fähigkeit Mordimers, die geheimnisvolle Unwelt zu erkunden, von der außer ihm niemand etwas ahnt. Mit diesem Geheimwissen können sie die Abgründe aufdecken, welche die Verdächtigen in ihren Seelen zu verbergen versuchen. Doch Spieler sollten gewarnt sein: Das Betreten dieser Welt hat einen hohen Preis! Sie wird von einer finsteren Macht beherrscht, die alles daransetzt, Spieler zu vernichten, sobald sie einen Fuß in ihr Reich setzen.

Das 16. Jahrhundert ist eine gnadenlose Ära der Justiz. Als Inquisitor haben Spieler freie Hand, Verdächtige mit allen erdenklichen Methoden und Werkzeugen dazu zu bringen, „die Wahrheit“ preiszugeben. Sie entscheiden selbst, ob und wie viel Gewalt sie bei ihren Ermittlungen anwenden. Spieler lassen das Schwert sprechen: Manchmal muss eine Zunge einfach herausgeschnitten werden, um sie zu lockern. Das schwertbasierte Kampfsystem bietet Spieler die Option, bei der Lösung ihrer Fälle rohe Gewalt anzuwenden – manchmal bleibt ihnen auch schlicht nichts anderes übrig. Spieler beherrschen ihre Klinge, nutzen sich bietende Chancen und verwenden die Schwachstellen ihrer Feinde gegen sie.

The Inquisitor wird am 8. Februar 2024 für Windows-PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 veröffentlicht.