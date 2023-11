Suicide Squad: Kill the Justice League: Erste Ausgabe der Insider-Serie veröffentlicht

Warner Bros. hat die erste Insider-Ausgabe von Suicide Squad: Kill the Justice League veröffentlicht.

Schaut euch die erste Insider-Ausgabe zu Suicide Squad: Kill the Justice League an. Das Spiel erscheint am 02. Februar 2024.

Warner Bros. Games und DC veröffentlichen eine neue Videoserie namens “Insider”, die einen tieferen Einblick in das Gameplay, die Geschichte und die Open World des anstehenden Action-Shooters Suicide Squad: Kill the Justice League gewährt.

Die erste Folge mit dem Titel „Story und Gameplay“ dreht sich um die Gameplay-Mechaniken des Spiels, Elemente der Geschichte sowie die Open-World von Metropolis und mehr.

Mit Kommentaren von Teammitgliedern von Rocksteady gibt das Video Einblicke in die lange Story von Suicide Squad: Kill the Justice League, die das Studio entwickelt hat und bei denen sie die Reise durch die Welt mit dem Kampfgeschehen vereinen mussten, um das Spiel zu einem einzigartigen Erlebnis zu machen.

Zusätzlich dazu offenbart Episode 1 auch einen Einblick in Metropolis, die Stadt der Zukunft, und wie sie voll mit vertrauten DC-Elementen zum Leben erweckt wurde.

Fans können sich auf Cameo-Auftritte von Synchronsprechern wie Tara Strong (Stimme von Harley Quinn), Scott Porter (Stimme von Flash) und Nuufolau Joel Seanoa a.k.a. Samoa Joe (Stimme von King Shark) freuen, die ihren Charakteren und der Geschichte des Spiels ihre persönliche Note verleihen.