Suicide Squad: Kill the Justice League: Weniger zeitgleiche Spieler als Gotham Knights

Auf Steam spielten in der vergangenen Woche durchschnittlich mehr Spieler zeitgleich Gotham Knights als Suicide Squad: Kill the Justice League.

Vor einer Woche musste Warner Bros. Discovery Chief Financial Officer Gunnar Wiedenfels eingestehen, dass das Anfang Februar veröffentlichte Suicide Squad: Kill the Justice League die Erwartungen nicht erfüllen konnte. Eine Gegebenheit, die sich auch in der Steam-Datenbank SteamDB widerspiegelt.

Einen Monat nach dem Start des Open-World-Superheldenspiels sehen die Spielerzahlen auf Steam ziemlich düster aus. Spielten am Tag nach der Veröffentlichung noch 13.459 Spieler zeitgleich, lag die Zahl in der vergangenen Woche konstant bei unter 1.000.

Mit durchschnittlich 754 zeitgleich aktiven Spielern liegt Suicide Squad: Kill the Justice League sogar hinter dem mittlerweile knapp anderthalb Jahre alten Gotham Knights, das im Wochendurchschnitt auf 881 gleichzeitige Spieler kommt.