Suicide Squad: Kill the Justice League: Behebung der Server-Probleme hat höchste Priorität

Für Entwickler Rocksteady Studios hat die Behebung der Server-Probleme von Suicide Squad: Kill the Justice League höchste Priorität.

Entwickler Rocksteady Studios arbeitet weiterhin an verschiedenen Fronten an der Verbesserung des Spielerlebnisses von Suicide Squad: Kill the Justice League.

Während die Design-Teams mit weiteren Anpassungen und Verbesserungen im Bereich Gameplay beschäftigt sind, konzentrieren sich Technik- und Netzwerkcode-Teams des Studios um die Behebung der seit dem Start bestehenden Server- und Login-Probleme.

Im neuesten Weekly Developer Update erklärt Game Director Axel Rydby, dass mit dem nächsten Patch für Suicide Squad: Kill the Justice League zwar nicht alle, aber einige der ärgerlichen Probleme der Vergangenheit angehören werden. Die Behebung der Server-Probleme habe höchste Priorität:

„Ich möchte allen versichern: Dies hat für uns oberste Priorität. Wir hören und verstehen eure Frustration und können nur zustimmen, dass es für die betroffenen Spieler inakzeptabel ist. Wir müssen es besser machen, und wir arbeiten hart daran, diese Probleme zu beheben. Es ist jedoch eine harte Nuss zu knacken, da es sich nicht um ein einziges Problem handelt. Es handelt sich um mehrere kleinere Probleme, von denen einige Spieler auf unterschiedliche Weise betroffen sind.“ „Wir können euch nur bitten, geduldig zu bleiben und uns über den Kundensupport weitere Informationen zukommen zu lassen, damit wir die Probleme beheben können.“