Suicide Squad: Kill the Justice League: Botschaft deutet Rückkehr eines Charakters an

Eine versteckte Nachricht in Suicide Squad: Kill the Justice League deutet möglicherweise die Rückkehr eines wichtigen Charakters an.

In Suicide Squad: Kill the Justice League wurde eine versteckte Nachricht von einem Spieler entdeckt, in der die Rückkehr eines wichtigen Charakters angedeutet wird.

Wer dazu nicht gespoilert werden möchte, der sollte am besten nicht weiterlesen.

In Suicide Squad: Kill the Justice League lässt Rocksteady den beliebten „Dark Knight“ sterben. In einer Zwischensequenz stirbt Batman durch die Hand von Harley Quinn.

Doch es scheint nicht das Ende von Batman zu sein.

Wie Batman Arkham Videos in einem neuen Video auf seinen Kanal berichtet, sind 12 Kalender in der Stadt Metropolis versteckt. Sie alle haben jeweils ein bestimmtes Datum eingetragen und wurden vermutlich vom Schurken Calendar Man hinterlegt. Aber das ist nicht alles.

An einem Ort, in der eine wichtige Batman-Szene spielt, wurde ebenfalls ein solcher Kalender gefunden. Auf diesem ist für den Monat Dezember ein Fledermaus-Symbol eingezeichnet.

Doch das ist nicht alles.

Wandelt man die Daten aus dem Kalender in Buchstaben um, die auf den Tag des Monats basieren und sortiert diese, ergibt sich daraus die versteckte Botschaft „He will return.“

Sollte Batman tatsächlich zurückkehren, wird es spannend zu sehen sein, wie Rocksteady den Tod an dem Superhelden erklären wird.