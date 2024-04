Suicide Squad: Kill the Justice League: Nach Season 5 ist Schluss laut Gerücht

Das im Februar dieses Jahres veröffentlichte Suicide Squad: Kill the Justice League entpuppte sich für Rocksteady Studios und Warner Bros. Games als kommerzieller Flop. Daran konnte dem Vernehmen nach auch die kürzlich gestartete erste Season des Shooters nichts ändern.

Wie jetzt der bekannte Leaker Miller Ross via X berichtet, scheint man sich intern Gedanken über das Ende der Unterstützung des Live-Service-Spiels zu machen. Seinen Informationen zufolge soll nach Season 5 Schluss sein.

Laut Ross wird im Januar 2025 die vierte Season beginnen, in welcher Batman zurückkehrt. In der anschließenden fünften Season, für die der Leaker keinen Starttermin angibt, werde sich dann die neu zusammengestellte Justice League mit ARGUS zusammentun, um Brainiacs multiversale Schreckensherrschaft zu beenden, was gleichzeitig das große Finale der Geschichte von Suicide Squad: Kill the Justice League darstellen werde.