Truck & Logistics Simulator: Die Motoren laufen warm

Der Truck & Logistics Simulator erscheint am 30. November auf Konsolen und PC.

Die Motoren laufen bereits warm: Am 30. November 2023 erscheint der Truck & Logistics Simulator endlich in der Release-Version für PC, Xbox und PlayStation. Dann dürfen sich Spieler im Cross-Plattform-Multiplayer in die aufregende Welt des Transports stürzen.

Der Titel von Publisher Aerosoft und Entwickler Simula Games erscheint zum Preis von 29,99 € (PlayStation und Xbox) und 19,95 € für PC.

Bei Truck & Logistics Simulator tauchen Spieler in die faszinierende Welt der Transportlogistik ein. Von den Anfängen als einfacher Staplerfahrer arbeiten sie sich bis zum Maschinenführer eines Teleskopladers hoch. Insgesamt 30 einzigartige authentische Fahrzeuge stehen zur Verfügung, um Hunderte herausfordernde Aufträge zu meistern. Zu den Aufgaben gehören nicht nur die Beladung von Fahrzeugen, sondern auch deren Reparatur und Wartung.

Unvorhergesehene Ereignisse wie die Beschädigung der Achsen sorgen für zusätzliche Abwechslung. Außerdem ist es möglich, jedes einzelne Fahrzeug zu individualisieren.

Ein weiterer Höhepunkt von Truck & Logistics Simulator ist der kooperative Multiplayer-Modus. Spieler schließen sich plattformübergreifend zusammen, um gemeinsam herausfordernde Konvoifahrten zu absolvieren. Eine 28 Quadratkilometer große, offene Welt mit einer Vielzahl an spannenden Aufträgen wartet nur darauf, erkundet zu werden.

Features:

Über 30 einzigartige Fahrzeuge mit realistischem Interieur

Riesige 28-Quadratkilometer-Welt (ohne versteckte Mauern!)

Ein plattformübergreifender Multiplayer für bis zu 24 Spieler

Eskortiere Konvois bei Aufträgen im Koop-Multiplayer

Realistischer Tag-Nacht-Zyklus

Hunderte verschiedene und herausfordernde Aufträge

Verkehr mit realistischer Physik und Schadenssystem

Fahrzeugindividualisierung

Zufällige Polizeikontrollen und mobile Blitzer

Lenkradunterstützung

Der neue Trailer zur Konsolenversion ist hier verfügbar:

Truck & Logistics Simulator erscheint am 30. November 2023 für PC, PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X|S. Für Nintendo Switch ist Truck & Logistics Simulator bereits erhältlich. Der Preis liegt bei 29,99€ (PlayStation und Xbox) beziehungsweise 19,95€ für PC und 39,99€ für die Nintendo Switch.