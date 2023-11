Disney Speedstorm: Neue Saison startet am 30. November

Autor:, in / Disney Speedstorm

Die von „Die Eiskönigin“ inspirierte fünfte Staffel von Disney Speedstorm startet am 30. November.

Gameloft, ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Veröffentlichung von Spielen, gab bekannt, dass Disney Speedstorms 5. Saison „Lass jetzt los“, am 30. November auf der Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, iOS und Android veröffentlicht wird.

Die neueste Saison dieses plattformübergreifenden Kampfrennerlebnisses, wurde von Disneys „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ inspiriert und erweitert das Spiel um neue Rennfahrer, Fertigkeiten, Crew-Mitglieder und einer Rennumgebung in Arendelle.

Disney Speedstorms Aktualisierung zur 5. Saison enthält:

5 von „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ inspirierte Rennfahrer, Elsa, Anna, Olaf, Kristoff und Hans.

Neue Fertigkeiten, wie Elsas beeindruckende Eismagie, Annas einzigartige Fertigkeit „Tauwetter der Liebe“ und Olafs eiskalten Schneefall.

Die neue Rennumgebung in Arendelle ist voller eisiger Hindernisse und anderer einzigartiger Streckenelemente.

15 neue Crew-Mitglieder aus „Die – Völlig unverfroren“, darunter Sven, Bruni, Grand Pabbie, Oaken, der Herzog von Pitzbühl und viele mehr.

Bonus-Rennfahrer: Oswald und Ortensia sowie ein Bonus-Rennfahrer, der noch nicht enthüllt wurde.

Außerdem freut sich das Team, bekannt geben zu können, dass die Vorregistrierung und Vorbestellung bei Google Play und im App Store möglich ist.