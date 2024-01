Disney Speedstorm: Season 6 schlägt im Februar hohe Wellen

Autor:, in / Disney Speedstorm

Disney Speedstorms „Under The Sea“ schlägt am 8. Februar hohe Wellen.

Gameloft kündigte an, dass das Update für Saison 6 von Disney Speedstorm am 8. Februar auf allen Plattformen veröffentlicht wird und es den Spielern ermöglicht, in ein aufregendes Rennabenteuer einzutauchen und das Rennen unter das Meer zu bringen.

Saison 6, „Under the Sea“, bietet brandneue Inhalte, die von Disneys Zeichentrickklassiker „Die kleine Meerjungfrau“ inspiriert sind. Erforscht neue Tiefen des Rennsports in der Atlantica-Umgebung, während ihr Unterwassergefahren und andere Spieler, die den Sieg im Auge haben, umgeht.

Neben der neuen Atlantica-Rennstrecke wird „Under the Sea“ auch Folgendes bieten:

Neue Rennfahrer: Ariel, Ursula, König Triton, Prinz Eric, jeder mit seinen eigenen einzigartigen und mächtigen Fähigkeiten

Bonus Racer: EVE

Neue Crew-Mitglieder: Flunder, Sebastian, Max, Flotsam und Jetsam, Scuttle, und mehr