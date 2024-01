The House of Tesla: Puzzle-Abenteuer angekündigt

Autor:, in / The House of Tesla

Taucht ein in die Welt eines der berühmtesten Erfinder, wenn Blue Brain Games The House of Tesla ankündigt.

Der weltweit tätige Entwickler und Publisher Blue Brain Games freut sich, The House of Tesla anzukündigen, ein aufregendes neues Abenteuerspiel von den Machern der meistverkauften Multiplattform-3D-Puzzle-Trilogie The House of Da Vinci.

The House of Tesla wird Ende 2024 für PC über Steam veröffentlicht, Konsolen sowie iOS- und Android-Geräte werden folgen.

Begebt euch auf eine Reise durch ein brandneues Abenteuer voller handgefertigter Rätsel, schaurig-schöner Schauplätze und Herausforderungen für die grauen Zellen eures Gehirns. Erkundet die Welt mit den Augen eines der berühmtesten Erfinder, des Vaters der Elektrizität, des Mannes hinter dem Wechselstrom, des Wissenschaftszauberers Nikola Tesla.

„Nach dem großen Erfolg und der positiven Resonanz auf unseren Adventure-Titel The House of Da Vinci freuen wir uns, mit The House of Tesla endlich unser neues Projekt vorzustellen“, kommentiert Martin Pavelek, CEO von Blue Brain Games. „Indem wir unsere gesamte Entwicklungserfahrung und das wertvolle Feedback unserer Community nutzen, erschaffen wir ein spannendes neues Abenteuer, das die Fans in eine Welt der Wissenschaft und des Geheimnisses entführt. Wir können es kaum erwarten, mehr über The House of Tesla zu erzählen und laden euch ein, mit uns auf diese faszinierende Reise zu gehen.“

Über The House of Tesla

Die Wissenschaft bringt ein Geheimnis nach dem anderen ans Licht, nimmt ihnen ihre Geheimnisse und macht sie zum Teil von etwas Größerem.

Es ist wahr, dass einige Mythen zu tief verwurzelt sind, zu widerstandsfähig sind und sogar einen eigenen Willen zu haben scheinen, wenn sie sich den Männern der Wissenschaft widersetzen, die versuchen, das Licht des Verstehens zu erhellen.

Aber letztlich sind Wissenschaft und Mysterium alles andere als ein Widerspruch zueinander. In einer stürmischen Nacht wurde ein Mensch in diese Welt gebracht. Ein Kind der Dunkelheit und des Lichts, voller Geheimnisse und voller wissenschaftlicher Neugier, das gerade beginnt, sich einen eigenen Mythos zu schaffen.

Erforscht die unheimlichen, verlassenen Industriegebäude von Nikola Teslas ehrgeizigster Anlage in Wardenclyffe, die zu einer bedeutenden Stadt werden sollte, in der die Zukunft heute ist und jeder gesellschaftliche Prozess durch die Prinzipien der freien, drahtlosen elektrischen Energie verbessert wird.

Mit den Augen des Mannes selbst erlebt ihr die wichtigen Momente, die zum Bau und später zum Fall des berühmten Wardenclyffe-Turms führten, und kommt langsam dem Geheimnis auf die Spur, das euch inmitten verlassener Maschinen gestrandet hat.

Hauptmerkmale

Testet euer Geschick mit herausfordernden neuen handgefertigten Rätseln.

Neue Schauplätze, die auf realen Orten und Plänen des rätselhaften Nikola Tesla basieren.

Mysteriöse Geschichte aus dem Amerika der progressiven Ära.

Ein neuer, dynamischer Ansatz für die Erzählung der Geschichte mit Rückblenden in die Vergangenheit.

Benutzt ein Gerät, mit dem ihr den Fluss der Elektrizität sehen und beeinflussen könnt.

