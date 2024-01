Highwater: Klimakatastrophe hat die gesamte Welt überflutet

Autor:, in / Highwater

Das preisgekröntes Abenteuer Highwater startet am 14. März für Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC.

Die Entwickler von Demagog Studio haben angekündigt, dass das skurrile, preisgekrönte, erzählerische Abenteuer Highwater am 14. März für Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC über Steam erscheinen wird.

Highwater wurde mit dem NYX Award in Gold für Best PC Visual Art und Best PC Indie ausgezeichnet und spielt, nachdem eine Klimakatastrophe die gesamte Welt überflutet hat.

Begleitet Nikos und seine Freunde bei ihrem Versuch, sich auf eine Rakete zum Mars zu schleichen, während sie nautische Umgebungen erforschen, Aufständische bekämpfen und auf hoher See kreuzen, während die Originalmusik von Highwater Pirate Radio im Hintergrund läuft.

In Highwater ist es wichtiger und interessanter, die kleinen Erfolge, die harten Pausen und die seltsamen Hindernisse dieser seltsamen Reise zu erleben als das hoffnungsvolle Ziel.