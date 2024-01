Image: Fancy Factory – an Axel Friedrich company

Der offizielle Scott Whiskers: The Search for Mr. Fumbleclaw Release-Termin steht fest.

Das deutsche Indie Studio Fancy Factory kündigt mit einem neuen Trailer den bevorstehenden Release des familienfreundlichen Point & Click Adventures Scott Whiskers: The Search for Mr. Fumbleclaw an.

Das bunte Adventure wird am 21. März für Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.

Scott Whiskers erstes Abenteuer führt den Spieler durch eine humorvolle Geschichte voller herausfordernder Rätsel, schrulliger Charaktere, Pop Kultur Referenzen und bunter Schauplätze. Eine Geschichte über Katzen, Star Trek und dem Leben selbst.