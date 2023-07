Scott Whiskers: The Search for Mr. Fumbleclaw: Kickstarter zum deutschen Point & Click Adventure

Neu auf Kickstarter: ein humorvolles, deutsches Point & Click Adventure über Katzen, Star Trek und das Leben an sich.

Der deutsche Solo-Entwickler Axel Friedrich entwickelt seit nunmehr drei Jahren sein ganz persönliches Herzensprojekt – das Point & Click Adventure Scott Whiskers: The Search for Mr. Fumbleclaw.

Das Spiel ist ein Adventure, ganz im Geiste der Klassiker des Genres. Inspiriert durch legendäre Spiele wie Monkey Island oder Broken Sword.

In Scott Whiskers: The Search for Mr. Fumbleclaw begleitet ihr den Protagonisten Scott Whiskers auf seiner Suche nach der verschwunden Edel-Mieze Mr. Fumbleclaw. Trefft verrückte Charaktere, löst knifflige Rätsel und bringt die Geschichte zu ihrem hoffentlich tierisch-positiven Ende.

Das familienfreundliche 2,5D Adventure erscheint im nächsten Jahr für Xbox One und Xbox Series X/S. Weiterhin werdet ihr das Spiel auf dem PC, Mac oder Steam Deck spielen können. Und natürlich auch auf eurer PlayStation, eurem Android-Handy oder iPhone.

Zur Finanzierung des Projekts hat Axel vor ein paar Tagen eine Kickstarter Kampagne gestartet und konnte bereits den legendären Game Designer Ron Gilbert als Unterstützer gewinnen.

Ihr wäret also in bester Gesellschaft, wenn ihr das Projekt eurerseits mit einem kleinen oder größeren Betrag wertschätzt:

Natürlich gibt es bereits eine (auf Englisch) voll vertonte Demo. Ihr könnt euch so selbst einen ersten Eindruck vom Spiel verschaffen. Und wenn ihr ein Sammler klassischer Spielboxen seid, dann ist sicher die „Kickstarter Big Box“-Edition das Richtige für euch. Hier müsst ihr aber ganz schnell sein, denn es sind nur noch wenige übrig.

Weitere Eindrücke gibt in der Screenshot-Galerie zum Spiel. Einen Vorgeschmack gibt es hier: