Disney Speedstorm: Season 2-Update auf Xbox durchgestartet

Entwickler Gameloft gab bekannt, dass das Inhalts-Update für Disney Speedstorm Season 2 ab sofort im Early Access auf Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC verfügbar ist.

Die neueste Saison dieses plattformübergreifenden Combat-Racing-Erlebnisses geht „Bis zur Unendlichkeit und darüber hinaus“ mit neuen, neu gestalteten Disney- und Pixar-Racern, einer neuen Rennumgebung, die von Andys Zimmer aus Pixars Toy Story inspiriert ist, neuen Spielmodi, neuen Crew-Mitgliedern, Verbesserungen basierend auf dem Feedback der Spieler und mehr.

Die neuen Racer im Disney Speedstorm Season 2-Update werden von Pixar-Größen aus Toy Story und zwei weiteren Disney-Ikonen angeführt:

Woody

Buzz Lightyear

Jessie

Bo Piep

Steamboat Mickey

Steamboat Pete

Diese neuen Rennfahrer bringen auch neue Crew-Mitglieder mit, die ihre Rennstatistiken verbessern. Zu den bekannten Crew-Mitgliedern aus Disneys Mickey & Friends gehören Caroline Cow und Chief O’Hara, während die Toy Story-Crew nun auch Bullseye, Slinky Dog, Rex und viele mehr umfasst.

Andys Zimmer aus Toy Story ist die neue Rennumgebung in Season 2, mit 9 Strecken, durch die die Racer rasen können. Auf einigen Strecken müssen die Spieler ihr Lenkrad festhalten, während sie in „Loop the Loop“ der Schwerkraft trotzen, in „3… 2… 1… Launch!“ nach dem Himmel greifen und in „Pizza Planet Voyage“ vielleicht ein Stück Peperoni ergattern.

Zusätzlich zu den neuen Racern und einer neuen Rennumgebung bieten die neuen Spielmodi „Color Match“ und „Follow the Leader“ den Spielern aufregende neue Möglichkeiten, sich zu messen.

In „Color Match“ verschafft das Durchfahren von Geschicklichkeitsfeldern der gleichen Farbe wie der eigene Racer dem Spieler einen plötzlichen Vorteil. Aber Vorsicht vor andersfarbigen Kisten, denn sie betäuben den Racer für kurze Zeit.

Im Spielmodus „Follow the Leader“ hinterlässt der Racer eine lange sichtbare Spur, der andere Spieler folgen können, um einen Boost zu erhalten. Wenn die Spieler ihren Gegnern nicht helfen wollen, die Führung zu übernehmen, müssen sie nur eine Tarnfähigkeit einsetzen, und ihre Spur verschwindet für eine gewisse Zeit.