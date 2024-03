Star Wars: Knights of the Old Republic Remake: Remake womöglich erst 2025

Das Star Wars: Knights of the Old Republic-Remake lässt noch auf sich warten. Frühestens im kommenden Jahr könnte es soweit sein.

Nachdem bekannt wurde, dass sich die Embracer Group von Saber Interactive trennt, stand das Schicksal des Star Wars: Knights of the Old Republic-Remakes ein weiteres Mal auf der Kippe. Als sei die Zukunft des Spiels in der Vergangenheit noch nicht oft genug ungewis gewesen.

Fans, die auf das Remake warten, dürfen jedoch aufatmen. Journalist Jason Schreier erklärte via Twitter, dass das Star Wars: Knights of the Old Republic-Remake an Saber Interactive geht.

Zuvor teilte die Embracer Group bereits mit, dass von 14 Spielen, die sich derzeit in der Entwicklung befinden, sie weiterhin Einfluss auf zwei hat. Bei einem dieser beiden Spiele handle es sich um einen bereits angekündigten Titel basierend auf einer großen Lizenz.

Wie Schreier schreibt, dürfte es wahrscheinlich sein, dass die Embracer Group und Saber Interactive weiterhin gemeinsam am Star Wars: Knights of the Old Republic-Remake arbeiten.

Danach gefragt, ob besagter Titel innerhalb der nächsten 12 Monate auf den Markt kommen wird, antwortete Embracer Group CEO Lars Wingefors im Rahmen einer kürzlichen Telefonkonferenz, dass dem nicht der Fall sein wird. Dieser Art von Spiel müsse man mit Liebe und Respekt begegnen, weshalb noch einiges an Zeit verstreichen werde, bis das Spiel auf den Markt komme.