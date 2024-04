Star Wars: Knights of the Old Republic Remake: Erneut bestätigt: Das Remake lebt weiter

Keine Sorge! Dem Star Wars: Knights of the Old Republic-Remake geht es bei Saber Interactive gut und das Projekt ist am Leben!

Im Trubel um die Embracer Group und den Verkauf von Saber Interactive befürchteten viele, dass das Knights of the Old Republic-Remake untergehen würde. Doch schon vor kurzem wurde bestätigt, dass Saber Interactive ein AAA-Spiel, das einem großen Franchise entspringt und unter Lizenz gefertigt wird, weiterlebt. Die Vermutung lag nahe, dass es sich dabei um eben jenes Knights of the Old Republic-Remake handelt.

Das bestätigte Saber Interactive-CEO Matthew Karch jüngst noch einmal explizit im Interview mit IGN. Es sei eindeutig und offensichtlich, dass man daran arbeite und durch die Presse sei diese Information schon mehrfach gegangen, so Karch. Er sage dazu nun nur, dass das Projekt lebe und es ihm gut gehe. Zudem hätte man sich dem Ziel verschrieben, die Erwartungen der Fans zu übertreffen.

Wann das Knights of the Old Republic-Remake auf den Markt kommen könnte, bleibt dennoch zunächst unklar. Zuletzt legte eine Information seitens Embracers dar, dass es noch dauern werde, bis ein gewisser AAA-Titel veröffentlicht werden könne.